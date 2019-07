Un “volo” di quasi tre metri: bimba e papà si sono trovati all’improvviso per terra, miracolosamente salvi.



Si è sfiorata la tragedia ieri sera in centro a Tesero. Il poggiolo dell’appartamento al primo piano di una casa in centro ha ceduto e le due persone che in quel momento vi erano affacciate sono volate sull’asfalto sottostante. L’incredibile incidente, simile tra l’altro a quanto avvenuto poche ore prima in val di Non, si è verificato verso le 21.30. L’adulto e la bimba, nonostante il volo di quasi di tre metri, le botte e lo spavento, erano entrambi coscienti.



La piccola, come hanno confermato i testimoni, ha subito pianto: un buon segno, secondo i soccorritori. Anche il padre non ha mai perso conoscenza. L’elicottero è atterrato nella piazzola di Tesero, grazie al supporto dei vigili del fuoco volontari del paese. L’equipe sanitaria, con il medico rianimatore, è stata quindi accompagnata sul posto. Padre e bimba sono stati stabilizzati sul posto e, dopo le 22, portati in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale Santa Chiara di Trento.



Per capire cosa sia accaduto sono intervenuti i carabinieri di Cembra della compagnia di Cavalese.