Ieri mattina, mentre la luce annunciava un nuovo giorno, nella sua casa di Cavalese gli occhi di Elena Bellante si sono chiusi per sempre.



Elena aveva 11 anni e aveva iniziato a sentirsi poco bene l’estate scorsa: a fine luglio, il primo ricovero e la diagnosi di una malattia contro cui si può solo provare a combattere, con tanta speranza e nessuna certezza.



Ed è quello che hanno fatto in questi undici mesi tutti quelli che le volevano bene, a iniziare dalla mamma Federica Cerri, addetta stampa dell’Apt di Fiemme, e dal papà Antonio Bellante, noto in quanto a lungo direttore di coro. Insieme all’altra figlia di qualche anno più grande di Elena, hanno cercato di fermare la progressione di quella malattia ricorrendo a tutte le cure possibili, anche a quelle erogate a Trento nel reparto di Protonterapia.



Purtroppo, però, dopo un periodo in cui sembrava che Elena migliorasse, la situazione è peggiorata di giorno in giorno.



Ieri all’alba, il tristissimo epilogo, che in valle ha sollevato immediato e immenso cordoglio: decine i messaggi di vicinanza e affetto per la famiglia. Oggi, chi lo vorrà potrà salutare Elena nella chiesa parrocchiale: alle 17.30 ci sarà la recita del Santo Rosario, alle 18 i funerali della piccola.



Ringraziando in particolare il dottor Bolognani, la dottoressa Rombi e tutti gli infermieri e infermiere che hanno assistito Elena, la famiglia annuncia che saranno raccolte offerte a sostegno del percorso emotivo dei bambini ospiti della Protonterapia di Trento.