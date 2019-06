Quattro persone ferite, due ambulanze ed i vigili del fuoco impegnati, con l'arrivo dell'elicottero dei Vigili del Fuoco di Trento: è il bilancio di un incidente sulla strada di fondovalle di Fiemme, all'incrocio di Masi.

E' accaduto questa mattina alle 9, quando - i carabinieri stann oacertando la dinamica esatta - due auto si sono scontrate per una mancata precedenza. Una delle due si è rovesciata sul cordolo.

Tutti i coinvolti sono stati soccorsi sul posto: due sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Trento. Si tratta di un uomo di 69 anni; sempre in gravi condizioni, al Santa Chiara, una donna di 66 anni.

Feriti, ma non in maniera grave, un uomo e una donna rispettivamente di 84 e 70 anni, che nson ostati accolti all'ospedale di Cavalese.

Per consentire l'atterraggio dell'elicottero e i soccorsi, la strada è stata chiusa per circa due ore, con deviazione sulla strada di Masi in sinistra Avisio. (foto Facebook)