Una carambola impazzita, che ha mandato quattor persone al pronto soccorso. Di queste, una è in gravi condizioni.



È successo nel primo pomeriggio di oggi in val di Fiemme, nei pressi della rotatoria per Tesero. Per ragioni al vaglio delle forze dell’ordine, un motociclista ha investito tre ciclisti, facendoli rovinare a terra.



La dinamica non è stata ancora chiarita, e dunque sono tutta da valutare le responsabilità dell’incidente.



L’allarme alla centrale unica è arrivato alle 14.20: sul posto, insieme agli agenti della polizia locale, sono arrivate ben tre ambulanze, un’auto sanitaria e l’elicottero di Trentino Emergenza con a bordo l’équipe di rianimazione.



Tre dei feriti, te uomini tra i 51 e i 59 anni, sono stati trasportati all’ospedale di Cavalese, e le loro condizioni non destano preoccupazione. Un quarto, invece, è stato portato in elicottero al Santa Chiara di Trento.