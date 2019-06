Un uomo di 43 anni e dun bambino di 10 sono rimasti feriti in un incidente avvenuto in un parco acrobatico in val di Fassa, a Campitello.



L’allarme alla Centrale unica di emergenza è scattato pochi minuti dopo le 12.20: secondo le prime informazioni, i due feriti sono caduti per diversi metri da una delle strutture sospese. Non è chiaro se all’origine della caduta via sia stato un guasto alla struttura stessa o il mancato aggancio di sicurezza.



Fatto sta che i due sono rovinati a terra e sono stati soccorsi da due ambulanze, un’auto sanitaria e dall’elicottero con a bordo l’équipe e il medico rianimatore.



Entrambi sono stati poi trasferiti al Santa Chiara di Trento.