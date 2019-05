Strada statale 612 della val di Cembra chiusa un paio d'ore fa in seguito alla caduta di alcuni grandi massi, in un tratto fra Capriana e Molina di Fiemme.

Fortunatamente gli enormi blocchi rocciosi sono piombati sulla carreggiata quando non transitavano veicoli.



Come si vede dalla foto, inviataci da un lettore, i massi sono veramente impresisonanti.



Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco e del personale del servizio strade, per la rimozione dei macigni, che sono precipitati dal pendio che si trova accanto alla strada.