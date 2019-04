Denunciato dai carabinieri un giovane di 28 anni residente in provincia di Macerata accusato di avere affittato un appartamento inesistente a Canazei, in val di Fassa.

Una turista ha segnalato di avere letto in internet un’inserzione che pubblicizzava l’affitto di un appartamento per il periodo invernale. Contattato l’inserzionista per telefono, la giovane ha trovato un accordo sul contratto d’affitto e successivamente, come da istruzioni ricevute, ha versato una caparra di 600 euro su una carta di credito ricaricabile fornita dal venditore. Da quel momento in poi l’inserzionista si è reso irreperibile nonostante le insistenti telefonate della donna.

Gli accertamenti condotti dai carabinieri della val di Fassa hanno portato all’individuazione del presunto ideatore della truffa, con numerosi precedenti penali in materia di reati contro il patrimonio, il quale si sarebbe servito di utenze telefoniche intestate in modo fittizio a stranieri.