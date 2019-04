Tutto è pronto per l’evento di domani, domenica 7 aprile alle 13, con Giorgio Moroder che proporrà il suo dj set all'Alpe Tognola a San Martino di Castrozza.

La giornata di sole sta favorendo l’allestimento del palco sul quale il musicista e produttore altoatesino proporrà la sua selezione di brani per far ballare tutti coloro che saliranno a quota 2.200 metri.

Giorgio Moroder, nato a Ortisei, in Val Gardena, a pochissimi chilometri, in linea d’aria, dalla cima dove si tiene l’evento proporrà un dj set in crescendo giocato sia sul battito dei grandi successi della disco music con cui ha segnato gli anni ’70 e ’80 sia sui temi delle colonne sonore che gli hanno fatto conquistare gli Oscar fino ai pezzi che ha realizzato insieme al duo parigino dei Daft Punk.

Tanta la curiosità di poter assistere per la prima volta in Trentino allo show di un artista come Giorgio Moroder celebrato tanto dall'industria discografica (più di 100 tra dischi d'oro e platino e 4 Grammy Award) quanto da quella cinematografica (3 Premi Oscar e 4 Golden Globe). Basti dire che Giorgio Moroder ha collaborato con alcuni dei maggiori artisti internazionali come David Bowie, Roger Daltrey, mitico vocalist degli Who, Barbra Streisand, Cher, Kylie Minogue, Sia, Daft Punk, Freddie Mercury, Sparks, Eurythmics, Blondie, Japan, Elton John e Chaka Khan.