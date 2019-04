Mansarda in fiamme, oggi pomeriggio a Ziano, in val di Fiemme. in breve tempo le fiamme hanno attaccto il tetto, costringendo a un duro lavoro i vigili del fuoco di Ziano, Cavalese, Panchià, Tesero e Predazzo. Al momento dello scoppio dell’incendio l’intera casa era fortunatamente vuota.