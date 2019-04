Tre patenti ritirate per guida in stato d’ebbrezza e numerose multe ai motociclisti spericolati: è stato un fine settimana di gran lavoro per i carabinieri della compagnia di Cavalese, impegnati in un’attività specifica di controllo del territorio e, in particolare, della circolazione stradale nei pressi dei locali frequentati dai giovani e della strade preferite dai motociclisti, in val di Fiemme e in val di Cembra.



Nella notte tra venerdì e sabato, i carabinieri di Predazzo assieme ai colleghi della Radiomobile di Cavalese hanno denunciato tre giovani che sono risultati positivi all’alcoltest. Guidavano l’auto dopo aver esagerato con l’alcol e la patente è stata subito ritirata.



Sabato pomeriggio, in val di Cembra, sono stati organizzati posti di blocco in più punti per il controllo delle moto: cinque le contravvenzioni contestate per velocità e sorpassi pericolosi. Nell’ambito dei controlli alla viabilità, i carabinieri di Cembra Lisignago hanno fermato un giovane che addosso aveva un po’ di droga; tra lo stupefacente che aveva con sé e quello trovato nella sua abitazione, complessivamente sono stati sequestrati oltre 50 grammi di marijuana e hashish.



Il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Un’altra persona residente a Tesero è stata invece denunciata dai carabinieri di Cavalese per reati contro la persona. Controlli mirati per la prevenzione degli incidenti saranno ripetuti anche nei prossimi fine settimana.