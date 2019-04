È in gravissime condizioni un ragazzo di 23 anni di Campitello di Fassa che si è schiantato con il quad contro il muro di una casa ieri sera dopo le 22.

L'incidente è avvenuto nei pressi di Pozza di Fassa. Per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti, il conducente ha perso il controllo del mezzo: non viene esclusa nessuna ipotesi, né quella del malore, né quella di un guasto meccanico e neppure la manovra errata.

Il motociclo a quattro ruote ha finito la sua folle corsa andando a sbattere addosso ad un'abitazione a margine della strada. Sul posto sono subito arrivati le forze dell'ordine, i vigili del fuoco volontari della zona e poco dopo i sanitari. Da Trento il coordinamento dei soccorsi alla Centrale Unica di Emergenza 112 ha inviato sul posto a Pozza l'automedica e l'elicottero dei Vigili del Fuoco di Trento, che con un volo notturno lo ha trasportato a Trento,

.GFravissime le ferite riportate dal ragazzo: nella prima fase del soccorso la situazione sembrava compromessa: il giovane era incosciente. Il medico ha cercato in ogni modo di rianimarlo; con il passare dei minuti il ferito ha dato qualche segnale di ripresa. Dopo essere stato intubato (per evitare di danneggiare gli organi vitali l'operazione ha richiesto tempo) e caricato a bordo dell'elicottero si è provveduto a trasportarlo all'ospedale Santa Chiara di Trento. E' in coindizioni disperate.