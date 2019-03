Intervento particolare ieri pomeriggio per gli agenti della Polizia Locale della Va di Fassa - Polins de Fasha: a Someda, frazione a monte di Moena, hanno fatto rapporto per un sasso di grosse dimensioni che, staccatosi nel bosco sopra l'abitazione, è rotolato per un centinaio di metri lungo il prato per andare a battere proprio contro la porta di ingresso.

A parte lo spavento per il botto, non vi sono stati fortunatamente danni per le persone. I vigili hanno risalito il prato per capire la provenienza del masso, del peso di circa 40 chilogrammi. Da valutare nei prossimi giorni, da parte del Comune, se vi sia la necessitàò di una bonifica a monte.