Morte improvvisa questa mattina intorno alle 7.30 per un uomo di Cavalese: Dino Finato, 79 anni, si è sentito male (arresto cardiaco) mentre camminava in via Montebello accasciandosi a terra. Numerose le chiamate delle persone che hanno allertato i soccorsi e cercato di aiutare l'uomo, ma anche i medici non hanno potuto nulla. A Cavalese Finato era molto conosciuto, anche per essere il papà di Sergio, ex assessore del paese.