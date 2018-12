ranco Corso si è dimesso da consigliere del Comune di Cavalese. Lo ha fatto dopo essere stato eletto «Regolano di Cavalese», motivando il suo addio al seggio in consiglio comunale in un intervento nel quale non ha mancato di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. «A seguito della nomina di Regolano di Cavalese, anche se la carica di Regolano non preclude la possibilità di rimanere in consiglio comunale - ha detto Corso, consigliere di minoranza da oltre 8 anni - ho pensato di dedicarmi con la massima partecipazione e dedizione a rappresentare la “Regola di Cavalese” all’interno della Magnifica Comunità di Fiemme. A tutti gli elettori che mi hanno sostenuto e spero comprendano il mio passo, assicuro che il mio impegno proseguirà con i componenti di minoranza al servizio dei cittadini di Cavalese e Masi. A voi consiglieri comunali (in particolare a quelli di maggioranza) auguro di lavorare per il paese, poichè quando sono entrato in consiglio confidavo che tra maggoranza ed opposizione ci fosse un dialogo costruttivo e le persone contassero più degli schieramenti, invece non funziona così. A chi mi sostituisce auguro un proficuo lavoro nell’interesse della gente, libero da condizionamenti e conscio che il ruolo in minoranza è spesso avaro di soddisfazioni ma ricco di insegnamenti. Tralascio inutili e sterili polemiche sull’operato di sindaco e giunta, augurando che possano provare il ruolo opposto a quello attuale per arricchire il loro magaglio di esperienza politica ed umana. Rimango dell’idea che con le attuali leggi elettorali il consiglio comunale sia un inutile carrozzone che ratifica le decisioni della giunta e/o delle imposizioni provinciali»