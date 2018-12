Quattro stelle che brillano nel cielo: «Il 26 dicembre 2009 siete volati in cielo mentre portavate il vostro aiuti in un’operazione di soccorso sul Pordoi. Il Soccorso Alpino non vi dimentica, Luca, Erwin, Diego e Alessandro». Con questo post il Soccorso alpino ricorda gli uomini morti in Val Lasties per aiutare il prossimo.