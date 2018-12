Il maltempo di fine ottobre non ha risparmiato il Trentino, dove sono caduti oltre due milioni di alberi.

Tra questi, nelle zone colpite della Val di Fiemme, ci sono anche i rari tronchi di risonanza (nella foto il violinista Uto Ughi), un legno prezioso per la lavorazione di strumenti musicali.

Per salvare questi alberi, la ditta Ciresa di Tesero ha lanciato un crowdfunding: «Salviamo il legno di Stradivari» che prevede ed è molto importante precisarlo, un prestito temporaneo di denaro, non una donazione.

Fabio Ognibeni, titolare dell’azienda spiega la situazione: «Gli abeti di risonanza sono tronchi perfetti, cresciuti per 150/250 anni con fibra sottile e dritta, che potevano essere utilizzati per costruire strumenti musicali. E sono materia rara: solo pochissimi di questi hanno le caratteristiche adatte. Ci siamo attivati con l’autorità Forestale, i responsabili della Magnifica comunità di Fiemme, i Custodi forestali dei Comuni, trovando collaborazione e disponibilità. Tuttavia a fronte dei 350/400 metri cubi annui che normalmente lavoriamo, ci troviamo ora a dover tentare di salvare circa 1.300/1.500 metri cubi di legno pregiato, che rappresentano circa il quadruplo del nostro fabbisogno annuale. Salvare questi tronchi è urgente perché se il legno rimane in tronchi a terra, a partire da giugno 2019 con il caldo estivo deperirà e verrà attaccato da muffe e parassiti, rendendolo utilizzabile soltanto per uso imballo e materiale cippato. Per la nostra piccola azienda questa sfida diventa gigantesca come impegno di tempo ed energie, ma anche come impegno finanziario, trattandosi di legno pregiato e dal costo quasi doppio rispetto al legname tradizionale. Per questo motivo abbiamo deciso di lanciare questa operazione di crowdfounding Salviamo il legno di Stradivari con la quale chiediamo alle persone più sensibili ai temi della Musica e della Natura di aiutarci in questo intento».

Ma come funziona? Liutai e clienti della Ciresa srl potranno dare un anticipo in denaro sugli acquisti futuri, e potranno poi ordinare nel tempo i prodotti/merce tagliata per i loro fabbisogni. E Ciresa rilascerà una fattura di acconto merce per privati cittadini e amici che a fronte dell’importo fornito riceveranno una lettera di impegno (scrittura privata) da parte della ditta Ciresa, con la quale si garantisce la restituzione dell’intero importo, entro un arco di tempo che andrà dai 2 ai 3 anni. Gli importi variano da 80 euro a 300 euro ad albero a seconda della sua grandezza.

Tutti coloro che aderiranno a questo crowdfounding riceveranno oltre alla lettera di impegno, una tavoletta di legno di risonanza sagomata a violino, con inciso il proprio nome, a simbolo e conferma dell’impegno personale per salvare il «legno della Musica».

Le tavole armoniche Ciresa si identificano, oltre che per la loro qualità sonoro-costruttiva, anche grazie al marchio di origine concesso alla Ciresa srl dalla Magnifica Comunità di Fiemme e che sarà impresso sulle tavole stesse, accompagnato da un Certificato di origine numerato. Il documento che autorizza la E.Ciresa srl ad usare il marchio della Magnifica Comunità di Fiemme risale al 1991 ed è a partire da questo importante accordo che si è iniziato a lavorare in parallelo su tre fronti: ottimizzare la produzione sia a livello di conoscenza tecnica che qualitativo, ricercare nuovi clienti qualificati sia in ambito europeo che mondiale, promuovere il marchio esclusivo del legno per una crescita concorrenziale nel mercato del pianoforte.

Dal 1995 è iniziata una scelta particolare di abeti di risonanza esclusivamente per la liuteria.

Ogni tavola, dopo anni di stagionatura naturale, viene classificata e marchiata, riportando anche l’anno di abbattimento dell’albero. Su richiesta viene allegato il Certificato di Origine numerato, una ulteriore garanzia della provenienza e della qualità del legno.

La scelta accuratissima dei tronchi nel bosco, in zone di abbattimento pregiate e secondo il piano forestale, viene effettuata tra migliaia di piante e da personale di grande esperienza nel campo.