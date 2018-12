È forse la spesa più ingente messa in cantiere dall’amministrazione comunale del sindaco Silvano Parmesani dal 2015, quella da due milioni e mezzo di euro che servirà a cambiare il volto di una vasta zona del centro del paese, rendendolo più bello e più fruibile dai pedoni. E il primo stralcio dei lavori dovrebbe partire già nel 2019, prima che termini il mandato amministrativo dell’attuale maggioranza.

In ballo c’è la nuova sistemazione dell’area del nucleo storico di Canazei costituito dalla Piazza San Floriano, dal rione di Col da Ronch e dalla zona che dalla Piazza San Floriano si snoda fino a Piazza G. Marconi. L’intervento si pone in continuità con la riqualificazione delle vie e piazze che l’amministrazione comunale ha deciso di intraprendere finora e in particolare con l’intervento in corso di esecuzione nella vicina Strèda de Dolavilla, altro rione storico di Canazei.

Ed è ora arrivato alla fase esecutiva: il Comune ha infatti già avviato la progettazione dell’intervento e il disegno preliminare dei lavori di sistemazione è stato approvato a metà maggio dal consiglio comunale per una spesa di 2.505.808,44 euro, di cui 1.718.023,50 per lavori, e 787.784,94 per somme a disposizione dell’amministrazione.

Ora la giunta comunale ha deciso di proseguire sulla strada intrapresa, dando incarico all’architetto Alberto Winterle di perfezionare il disegno preliminare dell’intervento, per un corrispettivo di 26.868 euro.

«Gli stralci di lavori previsti sono tre - spiega il sindaco -: la parte che va dalla Posta, ossia da piazza San Floriano, a piazza Marconi è già definita e abbiamo intenzione di far partire i relativi lavori già nel 2019, cercando di reperire tutte le risorse per questa prima parte, mentre l’intervento per la sistemazione di Col da Ronch è in fase di approfondimento. Abbiamo carenza di parcheggi, in quell’area, e stiamo cercando di capire come recuperarli e se ci riusciremo».

Il progetto concepito dall’amministrazione prevede il riordino di tutta la zona: «È la parte più pregiata di Canazei - continua Parmesani - e quella dove molte attività danno ottimi servizi. Vogliamo migliorarne l’aspetto, sia posando una nuova pavimentazione in granito e allestendo nuovi arredi, sia regolamentando meglio il traffico e la sosta, in modo da renderla più ordinata e bella». Sarà pedonalizzata? «L’intento - risponde il primo cittadino - è quello di dare più pregio al centro, senza però penalizzare le attività che lo rendono vivo. Quindi ogni ragionamento sulla pedonalizzazione, se sarà fatto, avverrà in modo graduale».

Prima del nuovo «look», però, saranno rifatti i sottoservizi e posate nuove tubazioni in previsione di portare la rete del metano a Canazei: lavori importanti, per cui il Comune spera anche di ottenere una «mano» da altri: «È una zona a metà tra la frazione di Canazei e Gries - conclude il sindaco - e spero che le Asuc ci aiuteranno, come avvenuto in altri casi, a realizzare questo progetto».