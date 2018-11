Un biker in difficoltà, sorpreso dal buio durante un’escursione in mountain bike sui sentieri della val di Fiemme, è stato recuperato ieri sera dagli uomini del Soccorso alpino.



L’uomo, di Panchià, era uscito in bici sui sentieri che dalla zona del monte Agnello portano a Ziano di Fiemme, lungo la val Boneta.



L’area è stata colpita dal maltempo delle scorse settimane e sono numerose le piante cadute o sradicate che ostacolano il percorso.



Anche per questo il biker, dovendo procedere molto lentamente, è stato sorpreso dal buio, e a quel punto ha chiamato il 112 per essere recuperato. Erano passate da poco le 18.30 quando la chiamata è arrivata alla Centrale unica per le emergenze.



Una squadra del soccorso alpino ha raggiunto la zona con dei quad e poi si è avvicinata a piedi. L’escursionista è stato trovato incolume e riaccompagnato a piedi fino a Ziano.



Alle operazioni di soccorso, che si sono concluse verso le 21.45, hanno partecipato anche i vigili del fuoco di Ziano e di Panchià, che hanno liberato il sentiero dagli alberi caduti.