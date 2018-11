Brutta sorpresa venerdì per i forestali della Magnifica Comunità di Fiemme che sono saliti fino a Malga Valmaggiore, edificio in fase di ristrutturazione a circa 7 chilometri da Predazzo, nella catena del Lagorai. Contrariamente a quanto sembrava dal sopralluogo dei giorni scorsi in elicottero (la giornata era molto nebbiosa e non si era visto bene), la chiesetta alpini, situata nelle vicinanze della malga e costruita oltre 30 anni fa dal gruppo di Predazzo, è stata totalmente distrutta dalle piante trascinate a valle dall’acqua formatasi a monte, in seguito alle piogge violente di fine novembre. Grande amarezza naturalmente a Predazzo ma anche in tutti i gruppi alpini di Fiemme e Fassa, che ogni anno, in estate, partecipano alla cerimonia organizzata, nel ricordo dei caduti in montagna, presso il monumento, il quale ora dovrà essere necessariamente ricostruito. Un pezzetto di storia che purtroppo se ne va.

La chiesetta di Valmaggiore fu costruita nei boschi sopra Predazzo, con il progetto del compianto Luigi «Ginetto» Dezulian, e il coordinamento di Carmelo Andreatta, per anni coordinatore anche di una particolare cerimonia in luglio, dove viene celebrata una Messa. Circa un chilometro prima, all’imbocco della piana di Valmaggiore, si trova anche l’ex cimitero di guerra, recuperato dagli alpini e dal Ctg qualche anno dopo.