Seduta insolitamente tranquilla per il consiglio comunale di Castello/Molina di Fiemme, riunito nella Sala Tisti della Casa Sociale di Molina.

All’unanimità è stato approvato l’unico punto all’ordine del giorno, riguardante l’adozione definitiva di variante al Piano Regolatore Generale, presentato dal sindaco Marco Larger ed illustrato nei dettagli dal progettista architetto Luca Eccheli.

La variante era già stata approvata in via preliminare dal consiglio nella seduta dello scorso 6 marzo, dopo il deposito degli elaborati da parte dello stesso progettista. Gli obiettivi erano e sono la revisione delle norme di attuazione, con correzione di errori materiali, refusi, incoerenze, ma soprattutto con il loro adeguamento alle nuove normative provinciali, legate alla nuova legge urbanistica ed ai suoi regolamenti attuativi, l’aggiornamento del piano alle nuove previsioni in materia di residenza ordinaria e case vacanza (con una nuova attribuzione del contingente), l’adeguamento cartografico per effetto delle nuove previsioni normative, l’analisi di tutte le istanze pervenute da parte dei privati, relativamente alla trasformazione di destinazione d’uso dei suoli in edificabili/residenziali piuttosto che produttivo/commerciali, allo stralcio di aree edificabili ed alle modifiche puntuali alle schede del centro storico, l’adeguamento alla normativa sul commercio, l’analisi delle aree preordinate all’esproprio, al fine dell’inserimento di eventuali nuove aree di interesse pubblico, il recupero urbanistico di alcuni punti sensibili sul territorio comunale, dove sono presenti volumi in disuso ed in uno stato di abbandono (tra essi, l’ex albergo Milano a Castello, la zona ex Ammiraglio a Molina, l’area ex bocce a Castello, la zona ex fabbrica Delta in località Stazione), anche attraverso gli strumenti degli accordi urbanistici o di perequazione o compensazione urbanistica, ed altre problematiche minori.

Dopo l’adozione preliminare, gli elaborati erano stati depositati in libera visione del pubblico per i previsti 60 giorni, trasmessi al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia ed alla Magnifica Comunità per il parere di competenza come ente gestore di beni gravati da uso civico. Gli organi competenti della Provincia hanno espresso il loro parere con nota del 9 luglio scorso e la Magnifica il 2 agosto. Raccolti i pareri e le osservazioni, il tecnico ha provveduto a modificare gli elaborati, in accoglimento parziale di quanto segnalato, adeguandoli alle prescrizioni ed alle indicazioni dei Servizi provinciali, accogliendo inoltre alcune delle osservazioni pervenute e provvedendo quindi, lo scorso 30 ottobre, al deposito della documentazione integrata. Il consiglio, preso atto della relazione, e dopo alcune richieste di chiarimenti di carattere tecnico da parte dei consiglieri Lorenzo Wohlgemuth e Luigi Piazzidella minoranza, ha deliberato di approvare in via definitiva il progetto di variante, assieme all’emendamento presentato e depositato dal sindaco il 2 novembre, al fine di adeguare le norme del Prg alla precedente approvazione del Piano Attuativo di Ruaia, dove sorgerà il nuovo stabilimento del Pastificio Felicetti.