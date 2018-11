La denuncia viene da un abitante di Cavalese, che ha pubblicato la fotografia questa notte su Facebook: una pesante panchina con miontanti in ferro è stata piazzata in mezzo alla strada, in una curva pericolosa a valle dell'abitato. Scrive il signor Bolognani nella sua denuncia: "Alle 22.30 circa scendendo da Cavalese verso fondovalle sulla pericolosa curva del Trunka Lunka questa panchina era stata messa nel centro della corsia opposta (a salire) longitudinalmente. Un vero e proprio tentato omicidio. Sono sceso rischiando di essere investito per spostarla, ho cercato nel parco della pieve eventuali ragazzi ma a parte panchine e bidoni ribaltati (non dal vento) niente...

Poi mi hanno detto che si sono visti 3 ragazzi con giacca tipo snowboard e cappuccio con testa scendere dal parco ed allontanarsi direzione case popolari. Ho provato a seguirli ma niente. Se una macchina salendo si fosse trovata davanti quella panchina sarebbe successo un grave incidente...Se i vostri figli sono dei disadattati non devono pagare gli automobilisti con la vita..."