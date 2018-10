Gravissimo incidente sul lavoro questo pomeriggio poco dopo le 16 a Molina di Fiemme: in un laboratorio artigiano nel centro del paese è improvvisamente esploso un compressore, investendo un uomo, padre del titolare, e riducendolo in condizioni critiche.

Per cause ancora da chiarire lo strumento è appunto esploso con forza, tanto da aver divelto anche la porta d'ingresso del laboratorio: immediati i soccorsi, prima del figlio, poi dei sanitari, giunti sul posto con due ambulanze. L'uomo è stato trasportato in elicottero al Santa Chiara di Trento. Sul posto anche i vigili del fuoco volontari del posto, i carabinieri di Molina e gli ispettori del lavoro.