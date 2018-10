Due giovani residenti in valle di Fiemme, un ventiquattrenne ed un diciannovenne, sono stati denunciati dai carabinieri della compagnia di Cavalese per detenzione di stupefacente ai fini dello spaccio.

I due sono stati fermati nell’ambito di normali controlli stradali nella zona di Stramentizzo, dove i militari dell’Arma del nucleo operativo radiomobile hanno imposto l’alt alla vettura condotta dal ventiquattrenne, che stava salendo dalla val di Cembra.



I due giovani hanno mostrato fin da subito un certo atteggiamento timoroso nei confronti dei carabinieri che, insospettiti, hanno così proceduto a controlli più approfonditi.

All’interno dell’abitacolo è stato così trovato e perquisito uno zainetto, di proprietà del diciannovenne, all’interno del quale si trovavano oltre 120 grammi di hashish.



I due giovani sono stati così accompagnati presso il comando della compagnia di Cavalese, dove i carabinieri hanno proceduto ad un ulteriore e più approfondito controllo, a seguito del quale il ventiquattrenne è stato trovato in possesso di 6 grammi di cocaina.

La successiva perquisizione dell’appartamento in cui vive il ventiquattrenne ha permesso ai militari dell’Arma di rinvenire altri 25 grammi di hashish, ben occultati in zone differenti della casa.

In relazione al quantitativo di stupefacente trovato nella disponibilità dei due giovani e non certo inquadrabile nel contesto del mero uso personale, entrambi sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.



Sono tuttora in corso - hanno chiarito i carabinieri in una nota «accertamenti volti all’individuazione della fonte di approvvigionamento da parte degli inquirenti del nucleo operativo della compagnia carabinieri fiemmese. L’attenzione dei quali sul fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti rimane alta, anche alla luce dei frequenti sequestri sul territorio spesso di droghe pesanti, indirizzate ad alimentare l’illecito mercato verso acquirenti sempre più giovani».