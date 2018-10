Quasi più stizzito il pubblico del diretto interessato, almeno così è sembrato.

Il regolamento che disciplina le sedute del consiglio comunale prevede infatti che all’interrogazione di un consigliere venga data risposta scritta, e che questa venga messa agli atti e trasmessa all’interessato tramite messo comunale. Al consiglio successivo, è data facoltà di esprimere solo la propria soddisfazione o insoddisfazione riguardo la risposta ricevuta. «Non posso dire niente perché non ho visto niente» informa però il Leopoldo Rizzi, capogruppo di minoranza. Lui a fine agosto aveva presentato tre interrogazioni: la prima sulle acque minerali in località Gran Pians, riguardo ipotetica operazione di concessione e/o trasferimento di tali acque.

Il sindaco Giulio Florian, nella sua risposta ha smentito iniziative che riguardino tale questione. Le altre due interrogazioni riguardavano la dislocazione delle risorse umane negli uffici e degli uffici stessi all’interno delle due ex sedi municipali: gli accordi pre fusione prevedevano una organizzazione temporanea e provvisoria.

Alla luce dell’effettivo utilizzo del servizio, dei rapporti costi/benefici e soprattutto per l’ottimizzazione delle risorse umane, c’è stato un movimento interno di personale, mantenendo ferma posizione giuridica ed economica; a Vigo inoltre è stato mantenuto attivo ogni giorno in orario mattutino lo sportello Polifunzionale - demografico mentre il Servizio Edilizia privata e urbanistica, inizialmente anch’esso in parte a Vigo, per «per offrire al cittadino un servizio efficiente e razionale» è stato dislocato nella sede di Pozza. Così sia il pubblico che Rizzi vedono rivendicato il diritto all’informazione.

Il punto successivo, relazionato dal sindaco Giulio Florian, riguardava importanti variazioni al bilancio 2018/2020: tra queste il capitolo destinato alla realizzazione dello Ski Stadium Aloch: il finanziamento dei lavori all’opera di presa, condotta e vasca di accumulo per l’innevamento. Sono coperti da contributo BIM e Fondo Strategico del Comun General; 20.000 sono destinati alla manutenzione dell’acquedotto comunale e tra i futuri lavori per i quali viene per intanto fatta la progettazione vi è la riqualificazione dell’area cimiteriale della Chiesa di San Giovanni e la sostituzione dell’illuminazione pubblica in diverse strade sia nella frazione di Vigo che di Pozza (strada del Piz a Vigo, la parte nord est di Meida lungo tutto il rio San Nicolò, l’omonima piazza, strada Sot Comedon e strada Ruf de Ruacia; 15 mila euro per completare la nuova viabilità e messa in sicurezza di Strada Dolomites e 100 mila euro permettono di completare il finanziamento per l’acquisto di una nuova autobotte distrettuale del Vigili del fuoco.

La minoranza non ha commentato la manovra di bilancio, ma si è astenuta dall’approvazione.

Infine approvati i regolamenti per la concessione e l’uso delle sale e delle palestre comunali: per associazioni e enti no profit l’uso è sostanzialmente regolamentato ma gratuito, per tutti gli altri è in vigore un tariffario.