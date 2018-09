Un uomo di 81 anni è morto oggi pomeriggio mentre faceva legna nei boschi sopra Moena, in val di Fassa. Non si è trattato di un incidente, ma di un malore.



L’anziano boscaiolo era al lavoro con un amico, in località Le Pegne. Improvvisamente si è sentito male e si è accasciato a terra, sotto gli occhi dell’amico. Il quale si è subito precipitato in paese a chiedere aiuto, ma quando i soccorritori sono arrivati sul posto, l’uomo era già morto.



Il recupero della salma è stato affidato agli uomini del Soccorso alpino.