La Procuradora Elena Testor, all'indomani dell'elezione in Parlamento ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente dell'Associazione Fassa presentate nell'ultimo Consiglio Direttivo della stessa Associazione. Da qui la necessità, secondo quanto prevede lo statuto dell'Associazione, di predisporre l'assemblea dei soci per eleggere la o il nuovo presidente. Attualmente, l'Associazione è diretta dal vicepresidente Francesco Pitscheider mentre il segretario politico è Luca Guglielmi. Il nuovo presidente rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del mandato.

L'assemblea elettiva si svolgerà sabato 5 maggio alle 20.30 presso la sala consiliare del Comune di Sèn Jan a Pozza. L'ordine del giorno prevede la presa presa d'atto delle dimissioni della senatrice Elena Testor da presidente che interverrà facendo il punto della situazione anche in un'ottica nazionale. Seguirà l'intervento del segretario politico Luca Guglielmi e quindi la presentazione delle candidature alla carica di Presidente. Successivamente il voto dei soci. Secondo lo statuto possono candidarsi alla carica di presidente tutti i soci che abbiano un'anzianità ininterrotta di iscrizione all'Associazione Fassa di almeno 12 mesi negli ultimi due anni.