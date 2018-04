Il dado è tratto. E la partita si gioca a due. Gli artefici della fusione dei comuni di Pozza e di Vigo di Fassa, i due ex sindaci Giulio Florian e Leopoldo Rizzi, da alleati nella promozione dell’unione, diventano ora «rivali» nella corsa allo scranno di Sèn Jan di Fassa, Comune di oltre 3000 abitanti, composto da tre frazioni e fino all’altro giorno tre campanili diversi e pure un poco in competizione.

Giulio_Flo_13186195.jpg poldo.png Ciò nonostante la praticità e la convenienza della fusione abbiano largamente prevalso, con oltre l’80% degli elettori a dire «sì» alla fusione in occasione del referendum dell’autunno 2016. Un compito, quello del futuro sindaco, tuttavia non facile, al quale infatti nessun altro, se non i due ex sindaci, ha ambito.

Da ieri a mezzogiorno, termine ultimo per il deposito delle liste, quanto già trapelato nelle scorse settimane è diventato ufficiale. Domenica 27 maggio quindi i 2.725 elettori del comune di Sèn Jan andranno al voto, seggi aperti dalle 7 alle 21, per scegliere tra i candidati della lista «Duc valives duc medemi» collegata a Rizzi o tra quelli di «Poza per Sèn Jan», «Pera per Sèn Jan» e «Vich per Sèn Jan», le tre liste collegate a Florian. Il nuovo consiglio comunale, in carica fino alla primavera 2020, sarà composto da 18 membri, la maggioranza avrà 12 soggetti, i rimanenti 6 alla minoranza. Nessun numero minimo garantito in rappresentanza delle frazioni.

LE LISTE

candidato sindaco Leopoldo Rizzi, lista «Duc valives duc medemi»: Battisti Enrico, Cincelli Michele, D’Ovidio Francesco, Giacomelli Roberto, Lastei Paolo, Pedrotti Claudia, Pellegrin Marco, Pescosta Karol, Pollam Teresa, Rasom Francesco, Rasom Silvia, Rizzi Giulio, Rizzi Mariano, Rosa Franco, Serati Elena, Vian Andrea, Vian Frida, Zanet Rolando.

Candidato sindaco Giulio Florian, lista «Poza per Sèn Jan»: Bernard Mattia, Cincelli Alessandro, Costazza Marco, Cloch Michele, Dalle Mulle Michela, Dellagiacoma Lucia, etomas Francesco, Dorich Giorgio, Gross Monica, Locatin Marco, Vecchi Alessandro, Zulian Giovanni, Zulian Simone.

Lista «Pera per Sèn Jan»: Bernard Adriano, Bernard Cesare, Bernard Damiano, Bernard Giordano, Desilvestro Mattia, De Biasio Paolo, Rasom Luca, Rasom Tarcisio, Rizzi Moreno, Sommavilla Ferruccio, Vasselai Mauro, Winterle Cesare, Zanet Claudia.

Lista «Vich per Sèn Jan»: Cigolla Matteo, Cincelli Lisanna, Deomas Patrik, Ghetta Walter, Lorenz Magda, Murer Silvia, Obletter Erwin, Pedrotti Germano, Rasom Gianluca, Rasom Mauro, Turolla Massimo, Vian Carlo, Weiss Luigi, Winterle Antonella.

La sottocommissione circondariale di Cavalese è convocata domani per provvedere all’iter di convalida delle liste e per l’assegnazione dei numeri progressivi per la successiva stampa delle schede e dei manifesti.