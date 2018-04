È di tre feriti, due con traumi di media gravita e uno più lievi, il bilancio di un incidente fra una macchina e una moto successo poco dopo le 14.30 a Capriana, in val di Fiemme. Sul posto, oltre all'ambulanza, all'automedica e ai vigili del fuoco volontari del posto, è intervenuto anche l'elisoccorso, che ha trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento un uomo di 66 anni.

Lo scontro è successo sulla statale 612, prima del paese. La moto, condotta da un 32enne, stava viaggiando probabilmente verso Cavalese quando, all'uscita di una curva, è finita contro il veicolo, una microcar, che procedeva in direzione opposta. Il giovane centauro e la donna di 60 anni che sedeva sul veicolo, sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Cavalese.

Il marito della signora, un 66enne, è stato invece trasportato in elicottero all'ospedale di Trento con traumi più gravi, anche se non è per fortuna in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi di rito, è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri.