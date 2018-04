Auto pirata: arrestato un giovane cuoco

La Ford Focus grigia era parcheggiata in una stretta via di Moena, strada de Ciampian, non lontano dalla sede della polizia locale, con il parabrezza sfondato.



Il conducente del mezzo, un cuoco originario di Benevento, classe 1985, era al lavoro, nel ristorante di un hotel del paese in cui era in servizio da qualche giorno, dopo avere terminato la stagione a Canazei. Conosce bene la zona perché era stato occupato come stagionale nei locali anche gli anni scorsi. All’arrivo delle forze dell’ordine era in cucina con i colleghi, intento a preparare la cena per gli ospiti. Non avrebbe detto nulla, limitandosi a confermare ad agenti e carabinieri che sapeva perché si trovano li.



Per lui è scattato l’arresto per omicidio stradale, aggravato dalla fuga e dall’essersi messo alla guida sotto l’effetto dell’alcol (è risultato positivo all’alcoltest): secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Moena, dalla polizia stradale di Predazzo e polizia locale di Fassa, il cuoco alla guida della Ford Focus ha travolto e ucciso il povero Mattia Sommariva, lasciandolo riverso sull’asfalto e proseguendo il viaggio senza fermarsi a soccorrerlo. Una fuga durata meno di un’ora: grazie alla targa, trovata a terra, e alle immagini delle telecamere, l’uomo è stato rintracciato.