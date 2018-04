AGGIORNAMENTO: i carabinieri di Cavalese avrebbero fermato un sospetto e lo starebbero interrogando in caserma.

AGGIORNAMENTO: Secondo le prime ricostruzioni, la vittima scendeva con un monopattino per la strada statale e all’altezza della fermata delle corriere in località Pezzé è stato investito da una macchina grigia non ancora identificata.

AGGIORNAMENTO: a quanto si apprende, il ragazzo stava procedendo con un monopattino lungo la strada quando è stato urtato da una macchina, che, secondo la prima ricostruzione, non si sarebbe fermata.

Gravissimo investimento a Moena: un giovane del posto è stato travolto e ucciso da un’auto.



È successo nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 18, sulla strada tra Moena e Soraga in località Someda.



Sul posto ambulanza, auto sanitaria ed elisoccorso, ma purtroppo ogni soccorso si è rivelato inutile.



Aggiornamenti in seguito.