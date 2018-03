Chiusura positiva per il primo anno delle Terme a Pozza di Fassa. Ad un anno dalla sua apertura infatti, la struttura termale di QC Terme a Pozza di Fassa vanta interessanti numeri in termini di ingressi che attestano il centro quale riferimento per residenti e turisti in cerca di benessere e relax circondati dalla spettacolare cornice delle DolomitI.

Da dicembre 2016 a dicembre 2017, sfiorate le 65.000 presenze, con cifre in crescita di mese in mese che hanno portato a quasi 20.000 ospiti solo nei primi due mesi del 2018, con un incremento superiore al 100% rispetto allo stesso periodo nell’anno precedente.

Trend importanti con una media di accessi giornalieri di almeno circa 300 unità con crescite sensibili in concomitanza con i weekend, ma anche con iniziative e proposte organizzate da QC Terme Dolomiti in collaborazione anche con partner food & entertainment del territorio.

I record della stagione invernale in corso sono stati registrati in occasione del Capodanno, con 846 ospiti nella giornata del 1° gennaio.

Non solo percorsi spa ma anche attenzione per la carta trattamenti viso e corpo, con una richiesta di ben 4.525 massaggi nel corso del primo anno di attività, evidenziando come QC Terme Dolomiti sia in grado di offrire un’experience termale completa, di sicuro richiamo per i turisti e i visitatori ma anche per i locali.

«Lo stretto rapporto con i principali player della Regione e in particolare della Valle, in primis con l’APT, ci permette di lavorare in sinergia nel sistema turistico territoriale - commenta Alessandro Di Bartolo, Direttore di QC Terme Dolomiti. - Sia come elemento di traino per i clienti fidelizzati al marchio QC Terme, sia come servizio complementare all’offerta di quest’area, il nostro ruolo sta crescendo per importanza e ci prepariamo ad un secondo anno di attività ancora più ricco e attrattivo».