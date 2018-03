Una famiglia cooperativa piccola e solida. Questo ritrae la fotografia della cooperativa di Campitello dopo l’assemblea annuale dei soci tenutasi nei giorni scorsi. «Seppur la crisi abbia allentato la morsa, anche il 2017 è trascorso in condizioni non facili. Il risultato ottenuto tuttavia, ci riempie di soddisfazione» così il presidente Mauro Rizzi ha introdotto i lavori ai 93 soci presenti sui 491 totali. Le vendite sono infatti aumentate del 9,28%, passando da 2.853.488,00 a 3.118.213,00 euro. Pressoché invariate le spese di produzione, cosa che fa quindi incrementare l’utile di produzione. Il bilancio chiuso il 30 settembre scorso registra segno positivo per euro 215.680,00. «La situazione finanziaria della società è ottima» continua Rizzi riferendosi agli oltre 4 milioni di patrimonio e all’assenza di debiti. A più riprese è stato sottolineato il concetto che la cooperativa non è né di amministratori né di incarichi direttivi: la cooperativa è proprietà dei soci ed è a loro che vengono rivolti particolari privilegi. I soci hanno speso complessivamente presso la «loro» cooperativa 1 milione di euro, quasi centomila euro di più rispetto a due anni fa. A loro sono stati distribuiti sconti per 150.000 euro e tante e diverse sono state le associazioni culturali, sportive, volontaristiche sostenute con contributi e doni. Ad oggi la cooperativa di Campitello, dopo la liquidazione del reparto merceria e casalinghi occupa il solo pian terreno dello stabile con i generi alimentari. Il progetto presentato in assemblea ridisegna completamente gli spazi interni: la pedana scorrevole da un piano all’altro integrerà tutti gli spazi facendo del negozio un supermercato «integrato», ovvero un luogo dove alla vendita prevalente di alimenti si affianca il settore extralimentare di prima necessità e di servizio ai soci. E proprio il servizio ai soci è ancora in fase di definizione per il periodo che lo stabile rimarrà chiuso per permettere il rinnovo. I lavori, il cui importo è ancora in fase di verifica, si vorrebbero fare già questa primavera. L’assemblea ha infine confermato i due consiglieri in scadenza Giovanni Mendini e Aldo Bernard.