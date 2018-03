l Corpo dei Vigili del Fuoco di Cavalese ha un nuovo comandante. Si tratta di Andrea Debertol, 43 anni, nipote di Rinaldo Debertol, già ispettore dei Vigili del Fuoco della valle di Fassa, originario di Canazei ma che da 18 anni vive a Cavalese.

La sua nomina è stata fatta nel corso di una assemblea straordinaria, convocata martedì sera, dopo che il comandante uscente Roberto Marchi aveva rassegnato le dimissioni dall’incarico, che aveva ricoperto per 8 anni, decidendo anche di lasciare il Corpo dopo 20 anni di servizio.

«Una decisione - ci ha confermato - nata da problemi personali di lavoro e dalla necessità di stare più vicino alla famiglia ed alle due figlie, oltre che da un impegno sempre più oneroso e complicato, specialmente nei confronti delle istituzioni, per far valere determinate richieste. Per portarlo avanti in modo responsabile, occorre tempo ed in questo momento non ce l’ho».

Marchi ha lavorato negli anni scorsi a Rovereto, prima di essere assunto recentemente dalle Funivie del Cermis, nel ruolo di vicecaposervizio, con la prospettiva di diventare caposervizio dopo il pensionamento dell’attuale titolare. Per quanto riguarda l’abbandono del Corpo, «è difficile» dice «restare dopo aver lasciato l’incarico di comandante. E’ giusto quindi dare spazio agli altri».

Al nuovo comandante sono andati gli auguri di tutti i pompieri e dell’ispettore distrettuale Stefano Sandri che ha partecipato all’assemblea.