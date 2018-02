Calendario dei carabinieri agli alunni di Cavalese

Prosegue in Trentino l’iniziativa «Calendario per i bambini anno 2018 - non solo smartphone», promossa dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri.

Questa mattina il comandante della Compagnia carabinieri di Cavalese, maggiore Enzo Molinari, assieme al comandante della locale stazione carabinieri, maresciallo Gianluca Cati, hanno consegnato alle prime classi della scuola elementare di Cavalese una copia del calendario opera del carabiniere vignettista Antonio Mariella.

All’incontro, a cui hanno partecipato circa 30 alunni del plesso scolastico di Cavalese, erano presenti anche alcune insegnanti e la coordinatrice delle scuole primarie di Cavalese Amanda Soverini. I bambini hanno a loro volta consegnato ai carabinieri un loro elaborato e hanno rivolto numerose domande sull’attività dell’Arma.