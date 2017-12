Scontro sulla pista da sci: bambina finisce in chirurgia

Grave incidente ieri lungo la pista Belvedere a Canazei. In uno scontro fra sciatori, avvenuto attorno alle 12.30, è rimasta ferita una bambina di 10 anni di Padova. La piccola è stata subito soccorsa e poi caricata sull'elicottero fatto intervenire in zona. La giovane sciatrice è stata trasferita al pronto soccorso del Santa Chiara per un trauma addominale di media gravità, quindi ricoverata nel reparto di chirurgia.

Sono stati numerosi ieri gli infortuni sulle piste del Trentino. La neve ed il bel tempo naturalmente attirano in quota tantissime persone. Il manto è ben consolidato, come evidenzia Meteotrentino, ed il pericolo valanghe è di grado 2, moderato, sopra i 1.800 metri, mentre di grado 1, ossia debole, sotto tale quota. «Eventuali distacchi provocati a lastroni - si legge nel bollettino - sono generalmente possibili solo con forte sovraccarico; tuttavia nelle situazioni più sfavorevoli non si può del tutto escludere che alcuni distacchi possano avvenire anche con debole sovraccarico».