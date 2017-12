Denunciati dai carabinieri di Vigo di Fassa tre cittadini rumeni per furto aggravato in un supermercato del paese.

I tre, due uomini ed una donna, sono stati fermati nei pressi del centro commerciale di Vigo di Fassa e individuati come i presunti autori del furto grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del supermercato.

Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri per accertare la loro eventuale in analoghi furti in altri esercizi commerciali del Trentino e del Nord Est.