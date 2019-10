Se volete avere l'idea di quale sia la forza di un esemplare di lupo maschio adulto, guardate questo eccezionale video, che viene dalla zona del rifugio Riffa, a Plan de Corones, sul versante di San Vigilio di Marebbe: un contadino sul trattore è riuscito a riprendere il carnivoro che si trascina via un capriolo dalla pista da sci.

Il filmato è stato pubblicato ieri anche dalla pagina Facebook "Fiemme e Fassa il ritorno del lupo" perché il lupo ripreso sembrava essere il "maschio Alfa" del branco che è ormai stabilmente insediato fra Val di Fassa, Pordoi e Sella. Ma non è così.

Sulla pagina era spiegato che «come abbiamo gia detto in un precedente post questo branco è composto da 6/7 lupi e ha un territorio vasto che tocca ben 3 province». In realtà il video viene dalla zona del rifugio Riffa in Alto Adige. E quindi si tratterebbe di un altro branco attivo più a nord.

Come potete notare dal video il lupo possiede un’ enorme forza a livello muscolare, ed agisce sicuro ma senza mai perdere di vista l ‘uomo sul trattore (che per lui è l'unico pericolo). Quando capisce di potercela fare, velocizza la sua azione per portare la preda al "sicuro" all' interno di una zona boscosa.

Probabilmente quella preda non è solo per lui, ma nel bosco lo aspettano le femmine e i lupi più giovani del branco.