AGGIORNAMENTO: si aggravano le condizioni del 29enne, sarebbe in coma e ora in rianimazione a Trento, dove è stato trasportato in elicottero

AGGIORNAMENTO: ha 29 anni ed è di Trento il ferito caduto dalla ferrata. È scivolato quando era a circa tre quarti del percorso. A quanto si apprende, ma le informazioni sono ancora frammentarie, sarebbe stato prima vigile poi incosciente. Lo hanno stabilizzato e sistemato su una barella ma non è semplice recuperarlo.

AGGIORNAMENTO: Non è un bambino ma un ragazzo che era in escursione con la fidanzata il ferito lungo la ferrata. E' caduto per 10 metri e finito dentro il rio. Si è trattato di un brutto volo ma non sarebbe in pericolo di vita. Ci vorrà ancora un'ora e mezza a portarlo fuori da lì, è stato comunque raggiunto dal medico del 118.

Un bambino di cinque anni è caduto questo pomeriggio verso le 16 lungo la ferrata Sallagoni, un percorso alpinistico che dal fondovalle della Piana del Sarca risale verso l’abitato di Drena nei pressi del castello, e i soccorritori sono ancora impegnati nella delicata operazione di recupero del piccolo, visto che si tratta di una zona molto impevia con un torrente.

Non si conoscono, per il momento, le esatte condizioni del piccolo, che però sarebbe rimasto ferito. Le ricerche sono difficili per il luogo particolarmente impervio e a causa del buio.

Sul posto è stato chiamato l’elisoccorso e l'autoambulanza e sono impegnati i vigili del fuoco di Drena, una squadra del soccorso alpino di Riva del Garda e una squadra SAF e dei sub del corpo permanente di Trento.

La prima parte della ferrata è a tratti ripida anche perché si sviluppa su scalini di ferro.

Prosegue a pochi metri sopra il livello dell’acqua del torrente che vi scorre ed alla fine della cascata finisce anche la parte più stretta del percorso e prima di arrivare al castello ci sono due ponti tibetani.

Per le recupero del piccolo sono stati chiamati rinforzi con decine di soccorritori di tutta la zona in una corsa contro il tempo per il salvataggio del bambino: si è fatto buio e sta calando la temperatura.