Un uomo di 54 anni è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Trento.



L’uomo, un cacciatore, secondo le prime informazioni, era appostato su un palco sopraelevato per osservare gli animali nella zona del Pur, nota per le battute di caccia in valle di Ledro, quando sarebbe scivolato cadendo poi a terra. Sul posto si sono portati i sanitari della Croce rossa valle di Ledro e del 118 per i soccorsi.



La dinamica è al vaglio dei carabinieri.