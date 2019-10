Grave incidente stradale ieri mattina poco prima delle nove lungo la Gardesana Occidentale, all’altezza dell’Hotel Pier, dov’è rimasto ferito in modo grave un cameriere residente a Riva del Garda, Vincenzo Losito, 59 anni, volto noto in tutta la città. Non è in pericolo di vita, fortunatamente, ma le lesioni riportate soprattutto a una gamba sono particolarmente serie e già nel pomeriggio di ieri l’uomo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico presso l’ospedale S. Chiara di Trento.



Come ogni mattina, anche ieri Losito stava scendendo a Limone in sella al suo scooter per andare al lavoro quando improvvisamente si è trovato la strada sbarrata dalla Ford Fiesta condotta da una ragazza di 23 anni di Tremosine. L’impatto è avvenuto sulla parte anteriore sinistra dell’auto e fortunatamente il centauro non è stato sbalzato dalla moto ma ha comunque terminato la sua corsa contro la massicciata a monte della strada.



La moto è andata completamente distrutta mentre le condizioni del motociclista sono apparse subito serie, anche se Losito non ha mai perso conoscenza. Dopo le prime cure prestate dal personale di Trentino Emergenza 118 di Arco, è intervenuto anche il personale medico dell’elisoccorso verricellato direttamente sul posto. Una volta stabilizzato il ferito è stato trasportato con l’ambulanza al campo sportivo della Benacense dove è stato preso in carico dall’elisoccorso e trasferito d’urgenza a Trento.



Sul posto per i rilievi la Polizia Locale dell’Alto Garda e Ledro, oltre ai Vigili del Fuoco volontari di Riva. Da una prima ricostruzione e da alcune testimonianze, sembra che la Ford Fiest seguisse in fase di sorpasso un’altra auto: la prima ha fatto in tempo a rientrare, l’auto condotta dalla ragazza di Tremosine no. E in quel momento è avvenuto lo schianto.