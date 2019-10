Un cittadino albanese di 28 anni è stato arrestato a Dro dai carabinieri di Riva del Garda per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato fermato a bordo di un’auto ad un controllo stradale lungo la statale 45bis. Avendo notato che, prima di fermare l’auto, il passeggero aveva estratto un pacco dal suo zaino nascondendolo sotto il sedile, i carabinieri hanno perquisito il mezzo trovando un involucro in plastica contenente circa mezzo Kg di marijuana. Trovate anche bustine in plastica utilizzate per confezionare singole dosi.

Il giovane, su disposizione del sostituto procuratore della presso il Tribunale di Rovereto Fabrizio De Angelis, è stato posto agli arresti domiciliari. Oggi l’udienza che ha convalidato l’arresto.