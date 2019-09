È gravissimo un motociclista lombardo, 50enne, rimasto ferito in un incidente lungo la statale 240 quasi al confine tra i Comuni di Ledro e di Storo.



In sella a una moto di grossa cilindrata, l’uomo stava risalendo con alcuni amici la Val d’Ampola: erano arrivati ormai sul ponte del torrente Palvico quando è avvenuto lo schianto.



In curva ha urtato un’auto che proveniva dalla direzione opposta: ha perso il controllo della moto, che è rovinata contro il guard rail. Il motociclista, sbalzato dal mezzo, è finito contro un palo della segnaletica stradale, con un urto violentissimo.



Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Ledro che ha prestato le prime cure ma ben presto è stato necessario far intervenire l’elisoccorso del 118 da Trento per il trasferimento d’urgenza al S. Chiara. Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica ha proceduto la Polizia Locale dell’Alto Garda e Ledro, dopo un primo intervento dei colleghi della Valle del Chiese.



