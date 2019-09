Grande apprensione la scorsa notte nel centro di Dro, dove si è sviluppato un incendio in deposito e falegnameria posti presso un’abitazione di via Liveri (poco distante dalla filiale della Cassa Rurale Alto Garda e il plesso delle scuole medie «Nuova Europa»).

Erano da poco passate le 4 della notte tra lunedì e martedì quando alcuni residenti hanno avvertito un forte ed acre odore di fumo, ed hanno immediatamente avvertito i volontari del corpo dei vigili del fuoco di Dro.

Subito si sono portati sul luogo dieci pompieri droati, guidati dal comandante Luca Sartorelli, con tre mezzi, che hanno ben presto individuato la fonte del fumo e il principio d’incendio partito dalla falegnameria e deposito posto nel giardino della casa privata. Il fuoco, scaturito da alcune segature e parti in legno derivanti dalla lavorazione con il tornio, si stava rapidamente estendendo ai macchinari e all’intera struttura. Solo il tempestivo intervento dei pompieri droati, con l’utilizzo dell’autobotte, ha permesso di contenere i danni al piccolo immobile, anche se tornio e macchinari sono stati in parte distrutti dalle fiamme.

I vigili del fuoco di Dro sono stati impegnati sino alle 6 del mattino per mettere in sicurezza la piccola falegnameria e rimuovere i materiali bruciati, mentre sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della radiomobile di Riva per effettuare i rilievi del caso.

Giornata intensa lunedì per i vigili del fuoco volontari di Dro impegnati in precedenza anche per liberare la careggiata, dopo uno scontro tra una vettura e un pullman di linea (con 24 passeggeri) sulla ex-statale 45Bis «Gardesana» nei pressi della curva prima della deviazione per Oltra («sass del dialo»), che non ha causato feriti o danni alle persone, ed un’ampia ricerca persone con i pompieri di Drena e della Valle dei Laghi, conclusa positivamente verso le 16.30 ritrovando il disperso presso il centro sportivo di Oltra.