Continuano gli avvistamenti di alcuni esemplari di orso tra le montagne della Valle di Ledro. Due giorni fa è stato filmato nella zona boschiva a Croina, località che si trova tra Tiarno di Sotto e la Val Concei. Nelle scorse settimane, era stata vista una famigliola con due cuccioli, anche in questo caso con testimonianza video.

«Ho un fienile situato in Cròina - ha raccontato Luigi Santi - domenica mattina sono andato a raccogliere i funghi con il mio cane, ha 17 anni. Ad un tratto ho sentito degli scricchiolii così mi sono voltato, ero accovacciato per ripulire il primo bottino in un praticello nel mezzo del bosco. L’orso era lì, a 4 metri di distanza, sereno e a suo agio. Logicamente, durante i primi minuti non sono riuscito a reagire: sono stato immobile, ci si presenta alla sprovvista. Ho avvicinato il mio cane per proteggerlo, temevo lo attaccasse. L’esemplare invece mi ha guardato e si è diretto verso il versante di Concei. Quando sono tornato a valle, i proprietari dei fienili e delle baite accanto mi hanno spiegato di averlo visto prima della mia partenza per andare a cercare funghi, un cane ha ringhiato e abbaiato. È stata un’esperienza che comunque mi ha arricchito, ora so quanto restare fermo. Il Corpo Forestale è stato avvisato».