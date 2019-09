Ha mandato in crisi il traffico lungo tutta la Gardesana occidentale, con code sino alla galleria per la Val di Ledro, un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi nei pressi della galleria Aurora, poco prima della Casa della Trota.



L’auto, con a bordo due turisti tedeschi, è uscita di strada ed è andata a sbattere contro la roccia rovesciandosi: conducente e passeggero sono usciti dall’abitacolo senza gravi conseguenze. Conseguenze che però si sono fatte sentire sui flussi di traffico: la Gardesana ovest è rimasta chiusa completamente per un’ora e per un’altra ora si è proceduto con senso unico alternato per consentire ai vigili del fuoco di Riva di rimuovere il mezzo e pulire la strada dai detriti.