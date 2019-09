Gravissimo incidente domestico ieri verso le 19.30 nel giardino di un’abitazione privata nel centro di Drena. Un bambino di 3 anni, figlio di un noto imprenditore del posto, è rimasto schiacciato dal trattorino tagliaerba sul quale, secondo le prime ricostruzioni, si trovava assieme al papà procurandosi una profonda e vasta ferita sulle natiche e il probabile schiacciamento del bacino con possibili lesioni interne.



Le sue condizioni sono molto gravi, la prognosi è riservata. Ieri sera dopo le 22 il piccolo era ancora in sala operatoria al S. Chiara di Trento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari di Drena, l’ambulanza di Trentino Emergenza 118 di Arco col personale sanitario e in considerazione delle condizioni del piccolo è stato allertato l’elisoccorso che è atterrato al campo sportivo di Drena. Ma ben presto l’allarme e la notizia ha fatto il giro del piccolo paese destando impressione e preoccupazione in tutti che conoscono molto bene la famiglia del bambino.



La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di approfondimento e sarà fondamentale in tal senso la testimonianza del papà, involontario protagonista di quanto accaduto al figlio. Dalla prima ricostruzione, come detto, il bambino pare essere stato sul trattorino tagliaerba assieme al genitore quando improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra. Di sicuro è stata una questione di secondi. Una lama del mezzo, ancora in funzione, lo ha colpito sulle natiche procurandogli una profonda ferita. E il colpo avrebbe causato anche lo schiacciamento del bacino. Sono in fase di valutazione da parte dei medici possibili lesioni interne.