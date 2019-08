E' gravissimo un uomo di 31 anni, A. B., di Riva del Garda, che ieri sera poco prima delle 22.30 stava rientrando a casa in bici dopo il lavoro, lungo la vecchia strada di Nago che scende verso Torbole, e ha avuto un incidente per cause in via di accertamento.

La vecchia strada è molto ripida e piena di buche e più volte è stato segnalato il pericolo per chi la percorre, soprattutto di notte.

E' stato richiesto l'intervento dell'elicottero che ha portato il trentenne, che lavora nel settore della ristorazione in un locale di Nago, all'ospedale Santa Chiara.