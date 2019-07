Spavento e attimi di apprensione ieri poco prima delle 10.30 nel magazzino al piano sotterraneo dell’Hotel La Vela di via Strada Granda a Torbole per un principio d’incendio causato dal surriscaldamento di una macchina asciugatrice.



Improvvisamente dalla macchina, in funzione già da qualche minuto, ha iniziato ad alzarsi del fumo e il personale presente ha subito capito che c’era qualcosa che non andava e ha dato l’allarme. Nella stanza c’erano appunto alcuni dipendenti e nel dubbio che potessero essere rimasti intossicati dalle esalazioni è stata allertata un’ambulanza di Trentino Emergenza 118 di Arco.



In pochi minuti sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco volontari di Riva del Garda e una pattuglia dei carabinieri: i pompieri rivani hanno provveduto a «staccare» la macchina, hanno fatto evacuare il personale presente (4-5 dipendenti), domato il principio d’incendio e hanno bonificato l’intera area. Fortunatamente non c’è stato alcun ferito e nessuno è dovuto ricorrere alle cure del personale di Trentino Emergenza. Solo l’asciugatrice ha riportato alcuni danni, ovviamente. Dopo circa un’oretta la situazione è tornata alla normalità.