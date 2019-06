Singolare uscita di strada ieri poco dopo mezzogiorno a Ceniga dove una vettura Nissan «Juke» è rimasta incastrata e in bilico tra due strade del centro storico della frazione droata.



Nessuna grave conseguenza per la guidatrice, una 50enne del posto diretta ad Arco, ma gran lavoro per i vigili del fuoco volontari di Dro, impegnati per quasi due ore per rimuovere la vettura dall’insolita posizione.

Solo con l’ausilio di pannelli, assi ed un pistone idraulico i sei pompieri locali (intervenuti con tre mezzi) sono riusciti a sollevare la vettura, toglierla dalla careggiata, e ripristinare la circolazione di auto e biciclette dirette in paese o verso lo storico ponte romano.



Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale «Alto Garda e Ledro» per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente, dovuto probabilmente ad una errata manovra in retromarcia o alla distrazione.