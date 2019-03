Che ci fa il Trentino nella classifica delle 15 spiagge più belle d’Italia?

Sembra incredibile che una terra celebrata per le sue vette e le sue valli possa al contrario entrare a pieno titolo nel ristretto club dei lidi imperdibili, quelli selezionati da Skyscanner e rilanciati dal canale “viaggi” dell’Ansa.

Tutto merito del lago di Tenno, il gioiello del basso Trentino che già vent’anni fa era stato indicato dalla Fondazione “Agnelli” come il lago più pulito delle Alpi e che ora si ritrova a rivaleggiare con posti come La Maddalena, l’Elba, Palinuro, San Vito Lo Capo, Santa Terresa di Gallura, Camogli, Marina di Camerota per citare i luoghi più celebrati dal turismo balneare.

La classifica di inizio stagione stilata da Skyscanner è un appuntamento ormai immcanbile di primavera e giunge alla sesta edizione. Premia 15 tra le cale e insenature più belle della Penisola.

La scelta delle spiagge, anche quest’anno, è avvenuta tenendo conto di diversi fattori, tra i quali: la pulizia, lo stato delle acque, l’unicità del paesaggio circostante e, non da ultimo, i commenti che i viaggiatori hanno lasciato sui canali social.

Marche, Campania e Puglia “reginette d’Italia” con più di una destinazione, ma la vera new entry è proprio il Trentino Alto Adige, anche perché deltutto inaspettata.

Ecco la motivazione del riconoscimento: «Risaliamo lo Stivale fino in Trentino, a 14 chilometri aa Riva del Garda (ci arriverete percorrendo l’Autostrada A22), dove si trova il pittoresco e meraviglioso Lago di Tenno. Acque di un turchese intenso lambiscono lidi solitari dove rilassarsi al sole e concedersi attimi di assoluto relax. Il posto giusto per portare con voi i vostri amici a quattro zampe, vista la presenza di un’organizzata bau beach».

Al laghetto è attribuita l’11a posizione di questa classifica, preceduto di un posto dal Lido di Pietragrande, in Calabria, e seguito dalla spiaggia di San Pietro in Bevagna, in Puglia.